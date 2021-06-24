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Захарова прокомментировала заявление Лондона о военном инциденте с эсминцем у Крыма

Захарова прокомментировала заявление Лондона о военном инциденте с эсминцем у Крыма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Лондона о военном инциденте с британским эсминцем у Крыма.

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Горыныч
Загнать этот эсминец в наш порт, команду под арест на пару месяцев, капитана лет на двадцать на зону. Корабль на металлолом. И ни одна б@дь не подойдет к границам на сто километров.
Nikolay Gerasimenko
Ну что же, это прецидент, в следующий раз надо херачить прицельно.
Pawel Polistchuk
Нарушил границу? Гуд. Спецназ на борт и на колени (как Иран)
penoplast05
Опять половина экипажа уволится
Malina
а почему не остановить и арестовать команду? ведь когда нарушается сухопутная граница действуют совершенно по- другому
Леонид Стронгин
Такое расхождение в описании событий сторонами выглядит странным.
Юрий Краснокутский
Здесь как минимум нужно применять перехват СКРом или истребителем, как в случаем с эсминцем Кук...
Юрий Краснокутский
Для этого и существует радиоэлектронная борьба (РЭБ) — разновидность вооружённой борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника... Эсминец Дональд Кук на своей шкуре испытал это...
Алекс М
Только топить! Одного раза хватит на всю эту бесятину!
Vladimir Lenkov
Топить - неэкологично. У Черного моря и так жизнь тяжелая. А вот облучить РЭБом, так, чтобы аппаратура сгорела и волосы вылезли - хотелось бы.
Алекс М
Как вариант.
Виктор Мариев
Чтобы научить англосаксов хорошим манерам достаточно отправить на дно любое суденышко в Российских территориальных водах.Не важно 0,5 мили или 3. А вот потом пусть доказывают, что они не обезьяны и никто-то по ним не стрелял; сами утопились.Уже достаточно Российского великодушия.Только топить корабли, сбивать самолеты-разведчики.
СЭМЭН Иваницкий
только сбивать и топить!!!!!!!!!!!!!!! Эти гНИДЫ больше ничего не понимают!!!!!!!!!!!!!!
Ирина Степанова (Одрова)
Ну и прекрасно.... раз по ним никто не стрелял!значит в след. раз по-тихому их топим.... и мы тут не причём! Вообще никто не проплывал, знать ничего не знаем, и никого не видели! Бермудский треугольник.....

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