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Царьград

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Рынок «Темерник» в Ростове продолжает работу, опровергая слухи о закрытии

Рынок «Темерник» в Ростове продолжает работу, опровергая слухи о закрытии

Директор торговой площадки «Восточный» Павел Лапченко опроверг слухи о закрытии рынка «Темерник» 12 октября, заявив, что объект продолжает работу в обычном режиме.

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