Эксперты Kaiko: "Власти четырех стран способны в сентябре обрушить курс биткоина"

По мнению аналитиков из компании Kaiko, в сентябре правительства США, Китая, Великобритании и Украины могут начать распродажу своих запасов биткоинов, что может привести к снижению курса первой криптовалюты до уровня около $53 000.
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