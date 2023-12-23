Александр Беглов принял участие в акции «Ёлка желаний» на ВДНХ

Он снял с новогоднего дерева шесть открыток с пожеланиями детей. Губернатор Петербурга Александр Беглов поучаствовал в традиционной благотворительной акции «Ёлка желаний» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
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