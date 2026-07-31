Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Суд обязал алтайскую бизнесвумен выплатить 300 тысяч рублей за немаркированную водку

Суд обязал алтайскую бизнесвумен выплатить 300 тысяч рублей за немаркированную водку

Одну из бутылок купил мужчина, который сразу сообщил о нарушении в правоохранительные органы В Первомайском районе индивидуальную предпринимательницу привлекли к административной ответственности за оборот немаркированной алкогольной продукции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии