Суд обязал алтайскую бизнесвумен выплатить 300 тысяч рублей за немаркированную водку

Одну из бутылок купил мужчина, который сразу сообщил о нарушении в правоохранительные органы В Первомайском районе индивидуальную предпринимательницу привлекли к административной ответственности за оборот немаркированной алкогольной продукции.
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