Посольство РФ рекомендовало отказаться от поездок в Гаити

Посол РФ в Венесуэле и по совместительству в Гаити Сергей Мелик-Багдасаров сообщил РИА Новости, что российское посольство рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Гаити с учетом тяжелой криминогенной обстановки в этой стране.
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