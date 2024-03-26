Посольство РФ рекомендовало отказаться от поездок в Гаити

Посол РФ в Венесуэле и по совместительству в Гаити Сергей Мелик-Багдасаров сообщил РИА Новости, что российское посольство рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Гаити с учетом тяжелой криминогенной обстановки в этой стране.