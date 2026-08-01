Долговая ловушка: почему крах иены угрожает финансовой системе США

Финансовый истеблишмент США засуетился на фоне схлопывания долговой пирамиды Японии. Американское казначейство впервые в истории стало распродавать активы в евро, чтобы вложить 14 миллиардов долларов в курс йены.
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