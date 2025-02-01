Ни гамма-всплеск, ни сверхновая: астрономы обнаружили новый тип космического взрыва

В апреле 2024 года космический рентгеновский телескоп «Эйнштейн», разработанный Китайской академией наук в сотрудничестве с Европейским космическим агентством и Институтом внеземной физики Макса Планка, зафиксировал необычное космическое событие, получившее обозначение EP240408A.
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