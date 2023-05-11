Фигурист Роман Костомаров продолжает лечение в московской больнице

Отмечается, что спортсмен не выписывался тайно из больницы и не покидал Россию. Фото: Роман Костомаров/ социальные сети Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает лечение в московской больнице и не собирается уезжать из России.