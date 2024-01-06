Царьград "Светлые умы", которые каким-то образом стали депутатами - это проблема многих регионов России, но даже среди них есть те, кто умудряется выделиться по-особенному.
"И так сойдет": зачем работать, если можно прифотошопить себя на работе
Комментарии
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НУ
Наташа Устинова
У меня слизала предложение убрать госдуму? Отправить депутатов госдумы на свои рабочие места предлагаю уже несколько лет. А то удобно устроились на заседаниях мух ловить, досыпать и сотни тысяч получать. А ещё их помошники лепят никудышные законы, которые нечитая принимают лодыри-депутаты, которые потом приходится перерабатывать. Откройте любой закон и посчитайте изменения к нему. Посмотрите любой советский закон сравните
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10 час.
Александр Веревкин
Мир депутатов, - особый мир. Эти существа не из мира людей! Они не живые, но и не совсем мёртвые. Их тела вполне живы, но ни души, ни, тем более, человеческого духа в себе не содержат. Они - некроманты! Их среда обитания - дума, мэрии, суды, банки, фонды и имя этим бесам - легион! Нужен Христос, чтобы переселить этих тварей в стадо свиней и сбросить с высокой скалы в море!.. вот потому-то эти упыри повсеместно, под видом какого-то придуманного вируса, уничтожают свиней, - боятся библейского конца!!! Но до неба высоко, до бога далеко, нужно людям самим браться за нежить, иначе они уничтожат нас - людей своим вирусом - мигрантами и вакцинами.
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9 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Мир рожденный западом для российской колонии.
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2 час.
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