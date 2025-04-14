В Казанском Богородицком монастыре активно идут восстановительные работы

В Казанском Богородицком монастыре продолжаются масштабные восстановительные работы. Сейчас восстанавливаются несколько объектов, среди которых особое внимание уделяется храму Николы Тульского, построенному в 1816 году.
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