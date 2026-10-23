Выберите настроение и палитру Каким будет ваш Хеллоуин? Уютным осенним праздником с тыквами и плетёными корзинами или готическим ужином с тёмным текстилем и высокими подсвечниками? Одна идея поможет подобрать украшения, которые сочетаются между собой и подходят интерьеру.