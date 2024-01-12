В Краснодаре после нападения питбуля на 4-летнего ребенка в лифте, отец написал заявление в полицию

В Краснодаре после нападения питбуля на 4-летнего ребенка в лифте, отец написал заявление в полициюВ краевом центре Кубани с заявлением о нападении в лифте питбуля на четырехлетнего ребенка обратился отец несовершеннолетней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии