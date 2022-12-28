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Дориан Финни-Смит пропустит еще минимум 2 недели из-за растяжения

Форвард «Далласа» Дориан Финни-Смит продолжает восстанавливаться после растяжения приводящей мышцы бедра.

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