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Экспорт российской нефти морским путем снизился в декабре на 22% 

Экспорт российской нефти морским путем снизился в декабре на 22% 

Введение нефтяных санкций против России привело к снижению экспорта морским путем на 22%. По данным аналитической компании Kpler, среднесуточный показатель сократился до 2,5 барреля, передает «Коммерсант» со ссылкой на The Wall Street Journal.

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