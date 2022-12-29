Экспорт российской нефти морским путем снизился в декабре на 22% 

Введение нефтяных санкций против России привело к снижению экспорта морским путем на 22%. По данным аналитической компании Kpler, среднесуточный показатель сократился до 2,5 барреля, передает «Коммерсант» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Популярные статьи
- Президент РФ Путин запретил с 1 февраля продавать нефть иностранцам, которые даже косвенно поддерживают потолок цен
- Тюменский губернатор Моор отказался от предновогодней прямой линии с населением
- «Я приехал – они хоть булки напрягли». Устюгов может передумать и принять участие в коньковом спринте Красногорской лыжни
Свежие комментарии