«Спартак» обыграл «Сочи» и повторил рекорд по числу побед подряд в КХЛ

Московский хоккейный клуб «Спартак» по результатам выездного матча обыграл команду «Сочи», а также повторил свой рекорд по количеству выигранных встреч подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), достигнув отметки в шесть победных матчей.