Петербургское метро будет строиться до аэропорта Пулково

Такое поручение дал Владимир Путин Президент Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и губернатору Александру Беглову до 15 июня проработать вопрос о скоростном сообщении между Петербургом и аэропортом Пулково – в частности, о строительстве станции метро.