«iz»: ряд переданных Украине образцов оружия не оправдал ожидания ВС Украины

Несколько образцов западного оружия, переданных Украине, не соответствовали ожиданиям Вооруженных Сил Украины (ВСУ), сообщает портал «Известия» со ссылкой на военного эксперта Дмитрия Корнева, основателя портала Military Russia.
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