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Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по общежитию ВСУ в Харькове

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по общежитию ВСУ в Харькове

Ночью 24 апреля в Харькове поразили общежитие для военнослужащих Вооруженных сил Украины. В переулке Отакара Яроша рухнули российская, а затем украинская ракеты, сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев.

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