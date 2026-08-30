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Царьград

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16-летняя Милана Стар рассказала, как совмещает творческую карьеру с учёбой

16-летняя Милана Стар рассказала, как совмещает творческую карьеру с учёбой

Юная артистка Милана Стар рассказала, как ей удаётся совмещать гастроли и школьную программу. По словам 16‑летней певицы, выручает домашнее онлайн‑обучение — оно подстраивается под репетиции и поездки.

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