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Сатурн способен удивить не только своими кольцами. На планете нашли новую геометрическую аномалию — гигантский атмосферный десятиугольник

Сатурн способен удивить не только своими кольцами. На планете нашли новую геометрическую аномалию — гигантский атмосферный десятиугольник

Родственник знаменитого северного шестиугольника Ученые обнаружили в атмосфере Сатурна гигантскую десятиугольную структуру из облаков.

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