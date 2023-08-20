Крушение станции "Луна-25". Три важных момента, о которых стоит помнить даже после ЧП

ЮВ

Юрий Во

Печально, но 40-летний перерыв в лунной программе просто так, без последствий, пройти не мог. Это могло "вылезти" не только при посадке, но и в дальнейшей работе на Луне, если бы посадка прошла успешно... Старые технологии частично утеряны, новые еще не отработаны. К тому же, почему то вспоминаю о "советском опыте" подобных запусков, когда частенько это делалось не "по реальной готовности", а по указанию, поручению, и просто по настоятельному желанию "товарищей" из Кремля....