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Крушение станции "Луна-25". Три важных момента, о которых стоит помнить даже после ЧП

Крушение станции "Луна-25". Три важных момента, о которых стоит помнить даже после ЧП

Роскосмос официально подтвердил крушение станции "Луна-25". Политический обозреватель Царьграда Андрей Перла выделил три важных момента, о которых не стоит забывать даже после ЧП.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Печально, но 40-летний перерыв в лунной программе просто так, без последствий, пройти не мог. Это могло &quot;вылезти&quot; не только при посадке, но и в дальнейшей работе на Луне, если бы посадка прошла успешно... Старые технологии  частично утеряны,  новые еще не отработаны. К тому же,  почему то вспоминаю о  &quot;советском опыте&quot;  подобных  запусков, когда частенько это делалось не &quot;по реальной готовности&quot;, а по указанию, поручению, и просто по настоятельному желанию &quot;товарищей&quot; из Кремля....
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