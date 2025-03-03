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Почему в Крыму не прилетают вражеские ракеты и БПЛА: как в регионе создали РЭБ для защиты полуострова

Почему в Крыму не прилетают вражеские ракеты и БПЛА: как в регионе создали РЭБ для защиты полуострова

Почему в Крыму не прилетают вражеские ракеты и БПЛА: как в регионе создали РЭБ для защиты полуостроваНатовские ресурсы уже окрестили систему «суперРЭБом» после того, как она буквально «ослепила» западные радиолокационные спутники при работе над Крымом.

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