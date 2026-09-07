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Юрист объяснил, когда опоздание на работу не грозит наказанием

Юрист объяснил, когда опоздание на работу не грозит наказанием

Если причина уважительная, санкции не последуют Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин в беседе с РИА Новости пояснил, в каких случаях опоздание не считается дисциплинарным проступком.

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