Небензя: инициатива кнессета о запрете БАПОР в Израиле будет нарушать устав ООН

Инициатива вызывает у России тревогу и недоумение Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что законопроект израильского парламента (кнессета) о запрете Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в случае принятия нарушит устав ООН.