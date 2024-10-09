Небензя: инициатива кнессета о запрете БАПОР в Израиле будет нарушать устав ООН

Инициатива вызывает у России тревогу и недоумение Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что законопроект израильского парламента (кнессета) о запрете Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в случае принятия нарушит устав ООН.
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