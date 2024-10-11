Боец ВС РФ спас сослуживцев, отбив рукой дрон и впоследствии лишившись ее

Российский военнослужащий, боец 4-й отдельной мотострелковой бригады 1-го стрелкового батальона, Михаил Агафонов с позывным Мушкет спас сослуживцев в зоне СВО, отбив рукой летевший в них украинский беспилотник и в результате лишившись ее.