Боец ВС РФ спас сослуживцев, отбив рукой дрон и впоследствии лишившись ее

Российский военнослужащий, боец 4-й отдельной мотострелковой бригады 1-го стрелкового батальона, Михаил Агафонов с позывным Мушкет спас сослуживцев в зоне СВО, отбив рукой летевший в них украинский беспилотник и в результате лишившись ее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии