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Боец ВС РФ спас сослуживцев, отбив рукой дрон и впоследствии лишившись ее

Боец ВС РФ спас сослуживцев, отбив рукой дрон и впоследствии лишившись ее

Российский военнослужащий, боец 4-й отдельной мотострелковой бригады 1-го стрелкового батальона, Михаил Агафонов с позывным Мушкет спас сослуживцев в зоне СВО, отбив рукой летевший в них украинский беспилотник и в результате лишившись ее.

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