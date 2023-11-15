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Военное обозрение

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Глава «Рособоронэкспорта» назвал причины отказа в продаже дрона-камикадзе «Ланцет» иностранным заказчикам

Глава «Рособоронэкспорта» назвал причины отказа в продаже дрона-камикадзе «Ланцет» иностранным заказчикам

Российский дрон-камикадзе "Ланцет", успешно применяемый в зоне спецоперации, очень интересует иностранных заказчиков, но данный беспилотник на экспорт не поставляется.

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