В Восточном военном округе более 1 тысячи военнослужащих вошли в противопаводковые группы

В Восточном военном округе более 1 тысячи военнослужащих вошли в противопаводковые группы

Для практического подрыва ледяных заторов заготовлено более 14,5 тонн взрывчатых веществ, около четырех тысяч минометных мин и 50 осколочно-фугасных авиационных бомб.

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