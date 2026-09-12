Россия может создать многоразовый лунный аппарат нового типа к 2040 году

Это будет лунный «попрыгунчик» Россия может начать разработку многоразового лунного аппарата-«попрыгунчика», который сможет несколько раз садиться на Луну в разных местах, собирать образцы грунта и возвращаться на окололунную орбиту, после 2036 года.