Россия может создать многоразовый лунный аппарат нового типа к 2040 году

Это будет лунный «попрыгунчик» Россия может начать разработку многоразового лунного аппарата-«попрыгунчика», который сможет несколько раз садиться на Луну в разных местах, собирать образцы грунта и возвращаться на окололунную орбиту, после 2036 года.
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