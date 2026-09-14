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«Обамеянг – мировая звезда, он впечатляет с первого дня и подает пример. Надеюсь, он будет забивать в каждом матче». Капитан «Депортиво» Наварро о форварде

Капитан « Депортиво » Химо Наварро высоко оценил игру Пьера Эмерика-Обамеянга. 37-летний нападающий забил в каждом из пяти матчей за клуб в Ла Лиге , повторив достижение Златана Ибрагимовича.

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