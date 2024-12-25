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Депутат Аксаков: эксперимент по внедрению исламского банкинга в России продлят

Депутат Аксаков: эксперимент по внедрению исламского банкинга в России продлят

Эксперимент по внедрению в России исламского банкинга, начавшийся в 2023 году, продлят после сентября 2025 года, сообщил в разговоре с агентством РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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