Депутат Аксаков: эксперимент по внедрению исламского банкинга в России продлят

Эксперимент по внедрению в России исламского банкинга, начавшийся в 2023 году, продлят после сентября 2025 года, сообщил в разговоре с агентством РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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