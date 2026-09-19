Врач Сухарева назвала десять самых полезных продуктов для кишечника

На восстановление микробиоты кишечника после приема антибиотиков уходит два месяца, однако есть продукты, которые лучше всего способствуют росту микрофлоры.
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