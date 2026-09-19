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Аргументы и Факты

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Врач Сухарева назвала десять самых полезных продуктов для кишечника

Врач Сухарева назвала десять самых полезных продуктов для кишечника

На восстановление микробиоты кишечника после приема антибиотиков уходит два месяца, однако есть продукты, которые лучше всего способствуют росту микрофлоры.

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