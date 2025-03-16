Отключение отопления в многоквартирных домах: как регулируется процесс и какие факторы влияют на его завершение Ирина ВальковаОтключение отопления в многоквартирных домах — это важный этап в жизнедеятельности городов, который регулируется специальными нормативными документами и зависит от погодных условий, температуры воздуха и местных решений властей.