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Отключение отопления в многоквартирных домах: как регулируется процесс и какие факторы влияют на его завершение

Отключение отопления в многоквартирных домах: как регулируется процесс и какие факторы влияют на его завершение

Отключение отопления в многоквартирных домах: как регулируется процесс и какие факторы влияют на его завершение Ирина ВальковаОтключение отопления в многоквартирных домах — это важный этап в жизнедеятельности городов, который регулируется специальными нормативными документами и зависит от погодных условий, температуры воздуха и местных решений властей.

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