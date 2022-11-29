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Трехочковый Эндрю Нембарда под сирену принес «Индиане» победу над «Лейкерс»

Трехочковый Эндрю Нембарда под сирену принес «Индиане» победу над «Лейкерс»

«Индиана» в понедельник вырвала победу в выездном матче с «Лейкерс» – 116:115. Новичок Эндрю Нембард исполнил победный бросок с дальней дистанции под сирену при счете 113:115.

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