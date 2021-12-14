Цеков назвал Тимошенко одной из виновниц отсталости Украины

Член Совета федерации от Крыма Сергей Цеков в разговоре с News.ru обвинил лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко в том, что она имела прямое отношение к превращению Украины в одну из самых отсталых европейских стран.
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