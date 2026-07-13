Посольство РФ в Таиланде: среди опознанных жертв пожара в Бангкоке россиян нет

Таиландские власти опознали 10 из 27 погибших в результате пожара в баре Бангкока. Как сообщили «Звезде» в консульском отделе посольства РФ, о наличии среди жертв или пострадавших россиян пока что не сообщалось.
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