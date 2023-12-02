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Мировое обозрение

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Bloomberg: американская помощь Киеву «висит на волоске»

Bloomberg: американская помощь Киеву «висит на волоске»

Информационное агентство Bloomberg сообщило, что голосование в Сенате Конгресса по вопросу выделения нового пакета помощи Украине произойдет не раньше 11 декабря, о чем свидетельствуют вялые переговоры, которые только затягиваются.

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