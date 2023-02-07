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Турция не получала от Финляндии отдельной от Швеции заявки о готовности вступления в НАТО

Турция не получала от Финляндии заявки о готовности вступления в НАТО без Швеции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

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