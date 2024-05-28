Моргнуть не успеешь: робот Mitsubishi установил мировой рекорд по скорости сборк...

Моргнуть не успеешь: робот Mitsubishi установил мировой рекорд по скорости сборки кубика РубикаРобот, разработанный японской компанией Mitsubishi Electric, установил новый мировой рекорд по скорости сборки знаменитой головоломки — кубика Рубика.
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