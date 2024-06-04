Сюрприз для фанатов: больная раком Кейт Миддлтон появилась в неожиданном месте

Принцесса была замечена в местном клубе. Кейт Миддлтон была замечена в яхт-клубе LEGION-MEDIAКейт Миддлтон, которая в настоящее время восстанавливается после курса химиотерапии, уже на протяжении шести с лишним месяцев не появлялась на публике.