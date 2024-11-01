Прогноз на матч Бристоль Роверс – Уэстон-супер-Мар 2 ноября 2024 года

БОНУС: фрибет 3 000 ₽ на этот матч по промокоду SPRTS! Фрибет 4 444 ₽ после регистрации по промокоду SPORTS4 В первом раунде Кубка Англии на стадионе Бристоль Роверс встретятся «Бристоль Роверс» и «Уэстон-супер-Мар».