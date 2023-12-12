В Петербурге продавцы начнут требовать паспорт у подростков при продаже энергетиков

Закон подписал губернатор Александр Беглов. Власти Петербурга разрешили продавцам петербургских магазинов требовать у подростков паспорта при продаже безалкогольных тонизирующих напитков и товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы.
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