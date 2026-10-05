Последние дни Европы. Андрей Школьников, Алексей Чадаев, Семён Уралов | Чистота понимания (01.10.2026)Канал ЧАДАЕВ https://t.
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""Последние дни Европы."" ========================================== Толи просто НЕУЧИ а толи не далёкие... Восточная граница ЕВРОПЫ,... проходит по УРАЛУ... и большая часть ЕВРОПЫ, это РОССИЯ... а то о ком нацарапали афторы... ЭТО всего лишь Европейский полуостров... и ПЕРЕМЫЧКА его проходит... по линии, устье Дуная и Калининград!... ОНИ не "европа"... а полуостров ЕВРОАЗИАТСКОГО континента.