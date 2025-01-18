Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Богдана Хмельницкого ДТП не доезжая кольца. БМВ хрюкнула газель,у неё аж Кузов отвалился) Донецкая группа новостей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Богдана Хмельницкого ДТП не доезжая кольца. БМВ хрюкнула газель,у неё аж Кузов отвалился) Донецкая группа новостей.
Свежие комментарии