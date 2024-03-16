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Макрон заявил, что обязательно приедет на Украину, но не уточнил, когда именно

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
НЕ СКАЗАЛ ГЛАВНОГО-В КАКОМ СТАТУСЕ ОН ТУДА ПРИЕДЕТ ИЛИ ЕГО ПРИВЕЗУТ ???
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17 час.

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