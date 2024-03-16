Макрон заявил, что обязательно приедет на Украину, но не уточнил, когда именно

Французский лидер Эммануэль Макрон, который до этого уведомил киевский режим о переносе рабочей поездки на территорию местной столицы, поделился сведениями что посетит страну, но не назвал конкретных дат.
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