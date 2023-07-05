Верь мне, кот

ВВ

Виктория Виктория

Здесь бродят псы, доверчивы и тощи, К прохожим льнут - не отогнать никак! Хозяева на новую жилплощадь С собой не взяли кошек и собак. Продуты ветром черные бараки. Здесь по ночам, во тьму вперяя взгляд, Оставленные кошки и собаки Поодиночке в комнатах сидят: Еще в углах живет знакомый запах, Еще надежды дух не истребим, И вздрагивают головы на лапах - В коротких снах приходят люди к ним! Настал сентябрь. В покинутом квартале Над блеклою листвой кружится сор... Вдруг резко тормоза заскрежетали И мальчик с плачем бросился во двор. И закричал у дома: "Борька! Борька!" - Взъерошен, длинноног и длиннорук. По лестнице взбежал и плакал горько, И снова принимался звать! И вдруг Явился кот, Облезлый, драный, грязный, Сощурился на громкий зов, на свет, Уже привыкнув к жизни несуразной, Где дом - не дом, и человека нет. И мальчик потащил его к машине, Не чуя ног, не чувствуя земли, И слезы счастья - самые большие! - На шерсть кота бесстрастного текли... А из такси родители смотрели, Не говоря друг другу ничего, И их сердца внезапно подобрели, Постигнув сердце сына своего. Они, наверно, чувствовали смутно, Что мир вещей, отнявший столько сил, Мир суетных забот сиюминутных Их души постепенно исказил. Но только... если глупый мальчик плачет, Целуя в нос несчастного кота, То это все в конечном счете значит, Что в мире есть любовь и доброта! И улыбалась женщина устало, И муж смотрел растерянно в стекло На жалкие строения квартала, Где детство их давным-давно прошло...