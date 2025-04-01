Худрук театра драмы имени Волкова высказался за включение кино в школьную программу

Художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Фёдора Волкова, народный артист России Валерий Кириллов, считает, что фильмы братьев Люмьер, Сергея Эйзенштейна и Сергея Бондарчука должны быть включены в школьную программу.
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