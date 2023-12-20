Ущерб от февральских землетрясений в Турции составил $110 млрд

В Турции заявили, что ущерб от землетрясений в феврале 2023 года составил $110 млрд, сообщает ТАСС. Министр экологии и градостроительства страны Мехмет Озхасеки отметил, что 66 % территории страны находятся в зоне сейсмического риска, как и 71 % ее граждан.