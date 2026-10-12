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РИА: россиянку, из-за которой в США развернули рейс, депортировали после ареста

РИА: россиянку, из-за которой в США развернули рейс, депортировали после ареста

Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США 29 сентября депортировала гражданку России Кристину Кедышеву, из-за которой рейс Милан — Нью-Джерси в сентябре развернули в другой штат.

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