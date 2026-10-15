“Eight in 10 Americans say the execution of former Army officer Nidal Hasan, who was convicted of killing 13 people and wounding another 32 in a 2009 shooting at Fort Hood, Texas, should not be livestreamed,” according to an ABC News/Washington Post/Ipsos poll.
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